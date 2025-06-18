Собака врятував життя господаря

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Під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 17 червня 2025 року собака врятував свого господаря від загибелі.

Про це розповіла бабуся хлопця Катерина Лісова.

Жінка розповіла, що її старший онук Олексій спустився на перший поверх, коли стало гучно, і вже думав заходити назад до квартири. Але песик утік, і юнак кинувся на його пошуки.

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«Олексій стояв у під’їзді на першому поверсі. Збирався повертатися в квартиру, та від вибуху десь поруч собачка вирвалася і втекла, тож він побіг за нею. За якусь мить — удар. Це й врятувало йому життя. Собачка зникла після удару. Онука оглушило, ще довго не міг прийти до тями, особливо коли побачив, що його під’їзду немає. Залишився в кросівках та домашньому одязі», — розповіла вона.

Наразі собаку, що врятувала життя своєму господарю, не вдалося знайти. Катерина Лісова просить повідомити їй, якщо хтось бачив песика поблизу.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Київ 17 червня 2025 року загинули 28 людей і понад 140 були травмовані.

З них 23 загиблих — мешканці зруйнованого під’їзду у багатоповерховому будинку у Солом’янському районі.

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