Сніг по коліна — не завада: як зимують коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику (відео)

Дикі скакуни продовжують впевнено опановувати простори Полісся, доводячи, що вони тут — справжні господарі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коні Пржевальського

Коні Пржевальського / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Поки заповідні території Київщини засипає снігом, фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника заспокоюють: місцеві мешканці почуваються чудово. Зокрема, коні Пржевальського демонструють дивовижну витривалість, незважаючи на морози та заметілі.

Про це йдеться у дописі Заповідника у Facebook.

Секрет стійкості коней Пржевальського

Секрет стійкості цих тварин криється в їхньому походженні. Сучасні коні Пржевальського — це нащадки диких скакунів із суворих напівпустель Монголії. Для їхніх предків різкі перепади температур, кам’янисті пагорби та дефіцит води були буденністю.

Сучасні коні Пржевальського — нащадки диких скакунів із непривітних напівпустель Монголії. Ці території — злакові степи, пагорби й невисокі гори з ярами, де різкі перепади температур є звичним явищем, а водні джерела ще треба пошукати.

А от на території Чорнобильського заповідника ж зовсім інша справа. Де б не опинився кінь — у лісі, на луках, колишніх полях чи в ярах — корму для копитних тут вдосталь.

Тварини легко переносять українську зиму завдяки густій шерсті та вмінню добувати корм з-під снігу.

«І навіть сніг для коней не страшний, бо, як у відомій приказці, — по коліна!» — йдеться у дописі під відео.

Дикі скакуни продовжують впевнено опановувати простори Полісся, доводячи, що вони тут — справжні господарі.

Нещодавно ми писали про те, як у Чорнобильській зоні лось вийшов на дорогу «по ласощі».

