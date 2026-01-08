Коні Пржевальського / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Поки заповідні території Київщини засипає снігом, фахівці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника заспокоюють: місцеві мешканці почуваються чудово. Зокрема, коні Пржевальського демонструють дивовижну витривалість, незважаючи на морози та заметілі.

Про це йдеться у дописі Заповідника у Facebook.

Секрет стійкості коней Пржевальського

Секрет стійкості цих тварин криється в їхньому походженні. Сучасні коні Пржевальського — це нащадки диких скакунів із суворих напівпустель Монголії. Для їхніх предків різкі перепади температур, кам’янисті пагорби та дефіцит води були буденністю.

А от на території Чорнобильського заповідника ж зовсім інша справа. Де б не опинився кінь — у лісі, на луках, колишніх полях чи в ярах — корму для копитних тут вдосталь.

Тварини легко переносять українську зиму завдяки густій шерсті та вмінню добувати корм з-під снігу.

«І навіть сніг для коней не страшний, бо, як у відомій приказці, — по коліна!» — йдеться у дописі під відео.

Дикі скакуни продовжують впевнено опановувати простори Полісся, доводячи, що вони тут — справжні господарі.

08.01.26

