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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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3698
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1 хв

Смертельний удар по Києву: "прилетіло" між будинками, вбито 4 людей, багато поранених — оновлено (фото)

Серед постраждалих через російську атаку — діти від одного до 16-ти років.

Автори публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Пожежа у Києві після удару РФ

Пожежа в Києві після удару РФ / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська ввечері 7 жовтня вдарили дронами по Києву: під ударом були Оболонський та Деснянський райони. Атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомила Національна поліція України.

В Оболонському районі ворожий безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

Як повідомили у ДСНС, після удару у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль. Пожежу рятувальники оперативно загасили. Неподалік від машини співробітники ДСНС також виявили тіло загиблої жінки.

Ще один російський дрон атакував житловий будинок у Деснянському районі. Там загинули дві жінки, а п’ятеро мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — дві маленькі дівчинки віком один та шість років.

На місцях влучань працювали рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби.

Загалом унаслідок російської атаки, яка сталася напередодні, у Києві загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала.

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня (5 фото)

вечірня атака на Київ 7 жовтня_5 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

вечірня атака на Київ 7 жовтня_2 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

вечірня атака на Київ 7 жовтня_4 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

вечірня атака на Київ 7 жовтня_1 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

вечірня атака на Київ 7 жовтня_3 / © Національна поліція України

© Національна поліція України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 жовтня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.

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