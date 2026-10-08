Пожежа в Києві після удару РФ / © ДСНС

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Російські війська ввечері 7 жовтня вдарили дронами по Києву: під ударом були Оболонський та Деснянський райони. Атака забрала життя чотирьох людей, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомила Національна поліція України.

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В Оболонському районі ворожий безпілотник влучив у двір між житловими будинками. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Серед постраждалих — 12-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

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Як повідомили у ДСНС, після удару у дворі житлового будинку на Оболоні загорівся припаркований автомобіль. Пожежу рятувальники оперативно загасили. Неподалік від машини співробітники ДСНС також виявили тіло загиблої жінки.

Ще один російський дрон атакував житловий будинок у Деснянському районі. Там загинули дві жінки, а п’ятеро мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — дві маленькі дівчинки віком один та шість років.

На місцях влучань працювали рятувальники, поліцейські, медики та інші екстрені служби.

Загалом унаслідок російської атаки, яка сталася напередодні, у Києві загинули шестеро людей, ще 21 людина постраждала.

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Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня / © ДСНС

Наслідки атаки на Київ 7 жовтня (5 фото) © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України © Національна поліція України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 жовтня у Солом’янському районі столиці через падіння уламків після російської атаки виникла пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про двох постраждалих внаслідок російського удару.

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