Поліція розслідує загибель чоловіка у пожежі на Київщині / © www.youtube.com/Поліція Київщини

Поліція Київщини розпочала досудове розслідування обставин смертельної пожежі, що сталася напередодні у Вишгородському районі. Внаслідок займання дачного будинку в селі Хотянівка загинув 39-річний чоловік, а власник помешкання дістав опіки.

Поліція Київської області повідомила про це 9 жовтня.

За інформацією правоохоронців, 8 жовтня близько 17:10 з території одного із садових товариств у Хотянівці надійшло повідомлення про пожежу.

Як з’ясували поліцейські на місці події, на момент загоряння всередині дачного будинку перебувало двоє чоловіків.

41-річний власник будинку зазнав опіків, але зумів врятуватися, вибравшись на вулицю через вікно.

На жаль, 39-річний гість власника загинув — його тіло було виявлене вогнеборцями всередині помешкання.

Попередньою причиною займання називають необережне поводження з електричним обігрівачем. За даними слідства, чоловіки могли залишити прилад увімкненим на ніч для обігрівання приміщення.

Остаточні причини пожежі та технічні висновки згодом нададуть працівники ДСНС.

Слідчі Вишгородського управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення встановлених правил пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України). Наразі триває подальша перевірка для з’ясування всіх обставин трагедії.

З огляду на початок опалювального сезону та поширення використання альтернативних джерел обігрівання, поліція Київщини закликає громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил безпечної експлуатації електричних приладів та обігрівачів.

