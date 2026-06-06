Смертельна ДТП у Києві: спливли деталі про водія, який убив чотирьох людей

Аварія в Києві. / © Київська міська прокуратура

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Увечері 49-річний водій Mercedes скоїв смертельну ДТП на Караваєвих дачах, що в Солом’янському районі Києва. Винуватець аварії скоїв 39 порушень правил дорожного руху, з яких більшість саме за перевищення швидкості.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

З його слів, лише протягом 2025-го кермувальник здійснив 18 порушень. Крім того, у березні цього року він скоїв аварію, в якій минулося без травмованих.

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«Штраф 340 грн — це достатньо для того, щоб порушник так не вчинив в майбутньому? У багатьох країнах світ, окрім актуальних до правопорушення штрафів, діють механізми, які дозволяють реагувати саме на систематичну небезпечну поведінку водія. Якщо людина регулярно нехтує ПДР, це має бути сигналом для держави та суспільства про потенційну небезпеку для інших учасників дорожнього руху», — наголосив Білошицький.

Водій, який скоїв аварію на Чоколівському бульварі в Києві. / © Олексій Білошицький

Аварія в Києві — що відомо про водія

Київська міська прокуратура повідомила, що водій — мешканець Херсонщини. За попередніми даними, його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Окрім того, «УП» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомила, що водій 1976 року народження. Він очолює релігійну громаду.

У пресслужбі поліції Києва 6 червня повідомили, що водія, який вчинив смертельну ДТП, затримали у процесуальному порядку. Він перебуває під конвоєм. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб».

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Нагадаємо, 5 червня на Чоколівському бульварі автомобіль на швидкості влетів у підземний перехід. На момент аварії там перебували люди. Просто на місці ДТП загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку.

Дата публікації 11:28, 06.06.26 Кількість переглядів 23 Жахлива ДТП на Кардачах: наживо з місця в Києві, де автівка влетіла у перехід і загинули люди

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