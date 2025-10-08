- Дата публікації
Смерть у дворі багатоповерхівки: молодики забили чоловіка через зауваження (фото)
Киянин зробив зауваження двом хлопцям, які голосно поводилися та розпивали алкоголь у дворі багатоповерхового будинку.
Суд у Києві розгляне справу молодиків, які забили чоловіка через дрібний конфлікт. Трагедія сталася біля спортивного майданчика у Святошинському районі столиці.
Про це повідомляє поліція Києва.
За даними слідства, 34-річний киянин зробив зауваження двом 24-річним чоловікам, які голосно поводилися та розпивали алкоголь у дворі багатоповерхового будинку. Реакція молодиків виявилася агресивною — вони накинулися на чоловіка та почали його бити.
Після побиття нападники втекли з місця події, а один із них забрав у потерпілого мобільний телефон. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, однак врятувати його життя лікарям не вдалося — від отриманих травм він помер.
Зловмисників оперативно затримали, і на період досудового розслідування вони перебували під вартою.
Наразі обвинувальний акт передано до суду. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.
