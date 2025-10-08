Смерть у дворі багатоповерхівки: молодики забили чоловіка через зауваження (фото)

Молодики побили киянина до смерті за зауваження / © УНІАН

Реклама

Суд у Києві розгляне справу молодиків, які забили чоловіка через дрібний конфлікт. Трагедія сталася біля спортивного майданчика у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє поліція Києва.

За даними слідства, 34-річний киянин зробив зауваження двом 24-річним чоловікам, які голосно поводилися та розпивали алкоголь у дворі багатоповерхового будинку. Реакція молодиків виявилася агресивною — вони накинулися на чоловіка та почали його бити.

Реклама

У Києві судитимуть двох хлопців, які до смерті побили перехожого за зауваження / © Поліція Києва

Після побиття нападники втекли з місця події, а один із них забрав у потерпілого мобільний телефон. Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, однак врятувати його життя лікарям не вдалося — від отриманих травм він помер.

У Києві судитимуть двох хлопців, які до смерті побили перехожого за зауваження / © Поліція Києва

Зловмисників оперативно затримали, і на період досудового розслідування вони перебували під вартою.

Наразі обвинувальний акт передано до суду. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у селі на Закарпатті група туристів на квадроциклах побила місцевих жителів. Приїжджі самовільно заїхали на приватне подвір’я, а після зауважень від господаря, побили його і погрожували дружині.