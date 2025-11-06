Смерть сина акторів після ВЛК: у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони назвали офіційну причину

Роман Сопін / © із соцмереж

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони пояснили офіційну причину смерті мобілізованого Романа Сопіна.

У відповідь на запит нардепа Олексія Гончаренка повідомили, що 18 жовтня Сопіна доправили до Подільського ТЦК у Києві. Наступного дня він пройшов ВЛК, а вже в пункті прийому військової частини знепритомнів. Чоловікові надали медичну допомогу, але врятувати не змогли. 24 жовтня 2025 року Сопін помер.

За даними судово-медичного експерта, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, отримана внаслідок падіння у стані непритомності. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Також попередньо встановлено ознаки інсультного стану, тому призначено додаткові експертизи для уточнення причин смерті.

Відповідь від Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

Розслідування триває, про підозру нікому не повідомляли.

Нагадаємо, раніше журналістка Дарина Трунова, яка першою повідомила про смерть мобілізованого Романа Сопіна, опублікувала висновок експертизи, у якій йшлося про те, що загиблий отримав травму тупим предметом, яка спричинила черепно-мозкову травму.

Що відомо про загибель Романа Сопіна

Нагадаємо, про смерть Романа Сопіна стало відомо 24 жовтня. Роман помер у віці 43 років, він був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних.

Чоловік потрапив до лікарні після тяжкої закритої черепно-мозкової травми та крововиливу, які отримав після перебування у Подільському ТЦК. Після цього Сопін впав у кому. За словами журналісток і подруг родини, чоловіка «мобілізували», а помер він наступного дня після того, як впав у кому.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті, попередньо зазначивши, що чоловік «упав на підлогу і травмувався» у приміщенні розподільчого пункту.

Батьки не вірять у версію про епілепсію і падіння Романа, яку озвучили лікарі та представники ТЦК.