Смерть сина акторів після ВЛК: у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони назвали офіційну причину
Попередньо встановлено ознаки інсультного стану, тому призначено додаткові експертизи для уточнення причин смерті.
У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони пояснили офіційну причину смерті мобілізованого Романа Сопіна.
У відповідь на запит нардепа Олексія Гончаренка повідомили, що 18 жовтня Сопіна доправили до Подільського ТЦК у Києві. Наступного дня він пройшов ВЛК, а вже в пункті прийому військової частини знепритомнів. Чоловікові надали медичну допомогу, але врятувати не змогли. 24 жовтня 2025 року Сопін помер.
За даними судово-медичного експерта, причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, отримана внаслідок падіння у стані непритомності. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Також попередньо встановлено ознаки інсультного стану, тому призначено додаткові експертизи для уточнення причин смерті.
Розслідування триває, про підозру нікому не повідомляли.
Нагадаємо, раніше журналістка Дарина Трунова, яка першою повідомила про смерть мобілізованого Романа Сопіна, опублікувала висновок експертизи, у якій йшлося про те, що загиблий отримав травму тупим предметом, яка спричинила черепно-мозкову травму.
Що відомо про загибель Романа Сопіна
Нагадаємо, про смерть Романа Сопіна стало відомо 24 жовтня. Роман помер у віці 43 років, він був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопіних.
Чоловік потрапив до лікарні після тяжкої закритої черепно-мозкової травми та крововиливу, які отримав після перебування у Подільському ТЦК. Після цього Сопін впав у кому. За словами журналісток і подруг родини, чоловіка «мобілізували», а помер він наступного дня після того, як впав у кому.
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом смерті, попередньо зазначивши, що чоловік «упав на підлогу і травмувався» у приміщенні розподільчого пункту.
Батьки не вірять у версію про епілепсію і падіння Романа, яку озвучили лікарі та представники ТЦК.