Смерть після ВЛК: що відомо про загибель сина київських акторів

Чоловік помер після доби перебування в комі

У Києві помер 43-річний чоловік Роман Сопин, який перебував у комі після військово-лікарської комісії.

Про це повідомила подруга родини Романа журналістка та ведуча Анжеліка Сизоненко у соцмережах.

Ведуча уточнила, що Роман помер наступного дня після того, як впав в кому після ВЛК.

За словами ведучох, ТЦК, де перебував Роман Сопін, офіційних коментарів не дає. Лише кажуть, що він нібито впав, можливо, мовляв, епілепсія, якої у нього зроду не було.

Журналістка уточнила, що чоловік був сином акторів театру Beat Олега та Лариси Сопиних.

У свою чергу журналістка та ведуча Дарина Трунова повідомила деякі деталі цієї трагедії.

«Якби я не чула цю історію особисто і це не були б мої друзі, то не повірила б, що таке можливо. Тому прошу розголосу. Отже. Сина моїх друзів — Олег та Лариси Сопиних - мобілізували. Ну як, не можна казати «бусифікували», але так і було. Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа», — пише Дарина.

На запитання, яким чином це сталося, лікарі кажуть, що нібито Роман впав. Але як, де, коли і чому, — ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього була епілепсія.

«Попередньо військова частина, звідки Романа могли везти в лікарню — це 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України», — уточнила Дарина Трунова.

Отже результат такої мобілізації: чоловік спочатку впав в кому в лікарні. Шансів вижити давали мало. За день він помер.

«Але! Поліція Подільського району не відкрила кримінальне провадження. Тому батьки подали заяву до Державного бюро розслідувань за статями умисне тілесне ушкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби. Ще раз наголошу! Син не відмовився від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась в лікарні з розбитим черепом і крововиливом ось запитання!» — пише журналістка.

Що кажуть у поліції

Поліція Києва відреагувала на інцидент і розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

«Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу», — йдеться у повідомленні поліції Києва.

Наразі правоохоронці опитали понад десяток свідків.

Слідчі Подільського управління поліції внесли цей факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві 17 жовтня двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК. Потерпілому, який лежав на порозі мікроавтобуса, завдали 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу.