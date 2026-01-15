Смерть пацієнтки під час імплантації сідниць: у Києві судитимуть пластичного хірурга

У Києві під час пластичної операції з імплантації сідниць померла жінка / © unsplash.com

Реклама

У Києві скерували до суду справу щодо пластичного хірурга, пацієнтка якого померла під час операції з імплантації сідниць.

Про це повідомили у поліції столиці.

«Під час проведення пластичної операції лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки, порушивши вимоги медичних протоколів та інструкцій щодо застосування лікарських засобів», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Під час операції стан жінки різко погіршився — у неї зупинилося серце. Попри здійснені реанімаційні заходи, врятувати пацієнтку не вдалося.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу.

«Це, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті пацієнтки. Вказані порушення перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю жінки», — зазначили своєю чергою в прокуратурі.

Слідство дійшло висновку, що виявлені порушення перебувають у прямому причинно-наслідковому зв’язку зі смертю пацієнтки. Дії лікаря кваліфікували за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Реклама

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправні роботи до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до двох років.

Нагадаємо, у Британії померла 33-річна мати п’яти дітей. Сталось після того, як вона зробила популярну косметичну процедуру.