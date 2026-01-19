Смерть 8-річної дитини в лікарні Києва: педіатриня отримала підозру після помилкового діагнозу

Одна з лікарень Києва / © Поліція Києва

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві в одній з лікарень померла 8-річна дівчинка. Поліцейські оголосили про підозру лікарці-педіатрині.

Про це повідомила поліція Києва в Telegram.

У поліції розповіли, що дитину доправили до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель та осиплість голосу. Мати повідомила, що донька хворіла кілька днів і лікувалася вдома, однак її стан раптово погіршився.

Реклама

«Під час огляду лікарка-педіатриня приймального відділення неправильно оцінила стан дитини, встановивши їй діагноз гострий ларинготрахеїт, і призначила лише симптоматичне лікування. Дівчинку з мамою було переведено до палати, де за три години її стан критично погіршився — вона знепритомніла. Медики розпочали реанімаційні заходи, однак урятувати дитину не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Експерти встановили, що смерть малолітньої настала внаслідок тяжкого сепсису та двобічної гнійної пневмонії, які розвивалися протягом кількох днів. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування, призначене лікаркою, дитина не отримала необхідної медичної допомоги.

Зокрема, їй мали призначити додаткову антибактеріальну терапію та спостерігати за її станом у той час, коли дівчинка в критичному стані фактично залишилася без нагляду медичного персоналу.

Нагадаємо, на Хмельниччині через неправильний діагноз прооперували дитину.