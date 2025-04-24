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Сльози і сподівання: біля зруйнованого РФ будинку у Києві підлітки чекають на свого друга
Друзі і однокласники чекають на 17-річного юнака, який може бути під завалами зруйнованого російською ракетою будинку.
На місці влучання російської ракети у Святошинському районі Києва від самого ранку підлітки чекають на свого свого друга, який може бути під завалами. Вони показують фото 17-річного однокласника, який із ночі не виходить на зв’язок.
З підлітками поспілкувалася кореспондентка ТСН.
Кожного разу, коли рятувальники когось дістають з-під завалів, вони зриваються і біжать туди, щоб побачити хлопця живим. Якраз на момент зніманння рятувальники діставали ще одну живу людину — хлопця. Юнаки сподіваються, що це їхній друг.
Нагадаємо, що сьогодні РФ завдала масованого удару по Києву. За останніми даними, загинули 8 людей, ще понад 90 осіб постраждали.
Зокрема, під час удару загинули рідні брат із сестрою віком 21 та 19 років.