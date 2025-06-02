Служба безпеки України запобігла серії терактів у Києві (фото)

© СБУ

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У Києві затримано російського агента, який готував серію вибухів з використанням саморобних вибухових пристроїв. Метою терактів були автомобілі, що належать українським військовослужбовцям.

По це повідомили у пресслужбі СБУ.

Терорист мав завдання підірвати щонайменше три машини, при цьому російські спецслужби планували активувати вибухівку дистанційно — разом із власниками авто.

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За оперативною інформацією, затриманим виявився мешканець Києва, офіційно безробітний. Російські спецслужби завербували його через Telegram-канал, де обіцяли швидкий заробіток. Перед основним завданням він виконував кілька «тестових» підпалів у столиці, після чого отримав інструкції щодо виготовлення вибухівки та пошуку цілей серед авто військових.

Для конспірації агент орендував окрему квартиру в Києві, де і був затриманий під час підготовки до диверсії. Під час обшуку співробітники СБУ виявили два мобільні телефони, які мали слугувати дистанційними детонаторами, а також ще один гаджет, який планували встановити на місці вибуху для зйомки теракту в реальному часі.

© СБУ

Слідчі СБУ задокументували кожен етап підготовки до злочину. Фігуранту вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за готування до терористичного акту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ). Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зараз агент перебуває під вартою та активно співпрацює зі слідством. Він надає детальні свідчення про своїх російських кураторів і канали зв’язку. СБУ підкреслює, що це затримання — частина системної роботи із виявлення агентурної мережі РФ, яка діє під прикриттям «громадянських» осіб, зокрема через інтернет-платформи.

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Операція проводилась під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. СБУ наголошує, що робить усе можливе, аби не допустити терактів і зберегти життя цивільних та військових у тилових регіонах.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала «крота» ФСБ — курсанта військового інституту, який за дорученням ворога мав скоригувати ракетний удар по об’єктах свого навчального закладу.

Окрім того, військова контррозвідка СБУ затримала «крота» ФСБ і у військовій частині на Кіровоградщині. Зловмисником виявився водій-електрик, який коригував російські повітряні атаки по центральному регіону України.

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