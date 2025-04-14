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- Київ
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Слухали російську музику в Києві після трагедії в Сумах: поліція та СБУ знайшли молодиків (відео)
Свої дії 17-річні хлопці пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш, якому 20 років.
У Києві на Подолі у неділю, 13 квітня, підлітки гучно слухали російську музику. Після зауважень перехожих вони почали сміятися та робити пісню гучніше. Це сталося через декілька годин після балістичної атаки РФ по Сумам. Місцева мешканка записала на відео порушення та опублікувала у соцмережі. У підписі до відео жінка зазначила, що одна з дівчат перепросила і пообіцяла проконтролювати ситуацію. Однак, за свідченнями очевидців, після зауваження підлітки включили гімн РФ.
Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному Подолі — їх притягнуто до адміністративної відповідальності.
Про це повідомляє поліція Києва.
«Вчора під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Не зважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику гучніше та почали глумитися з громадян», — кажуть у поліції.
Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників — це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їхній старший товариш.
Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 178 (розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).
Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України.
Нагадаємо, неповнолітні «мажори» спровокували скандал у центрі Києва: стало відомо, чиї це діти.