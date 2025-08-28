Словаччина засудила нічний удар по Києву, але про головне промовчала: деталі

Атака на Київ / © Associated Press

Словаччина засудила чергову нічну атаку армії РФ по Києву. Втім, Братислава не згадала Росію, яка і здійснила удари та вбила мирних українців.

Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ Словаччини в мережі Х.

Словацьке міністерство наголосило, що вночі вкотре було здійснено удари по об’єктах цивільної інфраструктури, що “призвело до нових жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві”. Згадала Братислава і про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу, де також працюють словацькі співробітники.

“Словаччина послідовно засуджує атаки на цивільне населення — чи то в Україні, чи Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно здійснювати невідкладно та справедливо в нашому регіоні або в регіоні Близького Сходу”, — наголосили у словацькому МЗС.

У міністерстві також додали, що мир “не мають сприймати як належне”.

Як повідомлялося, Китай після масованої атаки РФ зробив заяву. Пекін закликав створити умови для врегулювання війни в Україні політичними методами. Мовляв, це допоможе зменшити рівень ескалації та створити умови для політичного врегулювання “кризи”.

Тим часом європейські союзники України були значно різкіші у своїх коментарях. Зауважимо, що через нічний удар було пошкоджено представництво ЄС в Україні. Зокрема, очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир. За її словами, поки світ шукає шлях до миру, Москва відповідає ракетами.