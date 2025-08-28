- Дата публікації
Словаччина засудила нічний удар по Києву, але про головне промовчала: деталі
Братислава засудила обстріли столиці, але промовчала про Росію, яка здійснила свій черговий удар по мирному населенню.
Словаччина засудила чергову нічну атаку армії РФ по Києву. Втім, Братислава не згадала Росію, яка і здійснила удари та вбила мирних українців.
Про це йдеться у дописі Міністерства закордонних справ Словаччини в мережі Х.
Словацьке міністерство наголосило, що вночі вкотре було здійснено удари по об’єктах цивільної інфраструктури, що “призвело до нових жертв серед цивільного населення, зокрема дітей у Києві”. Згадала Братислава і про пошкодження будівлі представництва Євросоюзу, де також працюють словацькі співробітники.
“Словаччина послідовно засуджує атаки на цивільне населення — чи то в Україні, чи Газі, чи деінде. Такі дії підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру, які необхідно здійснювати невідкладно та справедливо в нашому регіоні або в регіоні Близького Сходу”, — наголосили у словацькому МЗС.
У міністерстві також додали, що мир “не мають сприймати як належне”.
Як повідомлялося, Китай після масованої атаки РФ зробив заяву. Пекін закликав створити умови для врегулювання війни в Україні політичними методами. Мовляв, це допоможе зменшити рівень ескалації та створити умови для політичного врегулювання “кризи”.
Тим часом європейські союзники України були значно різкіші у своїх коментарях. Зауважимо, що через нічний удар було пошкоджено представництво ЄС в Україні. Зокрема, очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Росії припинити вбивства та вести переговори про мир. За її словами, поки світ шукає шлях до миру, Москва відповідає ракетами.