Слідом за спекою Київ накриє нове похолодання: синоптики попередили, коли прийде негода

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 11 червня / © pixabay.com

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У четвер на Київщині буде хмарно з проясненнями, сухо та тепло, подекуди з південним вітром, а у п’ятницю очікується різке похолодання з сильним дощем.

На Київщині 11 червня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер дутиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів вище нуля.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 11 червня хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Температура повітря коливатиметься від +18 до +27 градусів тепла.

Погода в Києві 11 червня / © скриншот

Водночас синоптики попереджають, що у п’ятницю, 12 червня, у столиці відчутно похолодає. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Києві погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде сильний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря становитиме від +19 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

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Погода в Києві 12 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 11 червня.

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