Кличко розкрив, скільки людей виїхало з Києва через надзвичайну ситуацію

Вокзал / © Associated Press

Реклама

Близько 600 тисяч людей скористалися порадою тимчасово залишити Київ через критичну ситуацію з комунальними послугами.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами міського голови, така значна кількість людей виїхала, оскільки фізично неможливо перебувати у домівках, де немає електроенергії та не працюють батареї. Кличко підкреслив, що мав на увазі саме тимчасовий переїзд у місця, де є тепло та вода, на період, поки місто залишається без стабільного опалення.

Реклама

Мер також акцентував на важливості чесної комунікації з громадянами. На його думку, влада не має права «розказувати казки», адже нереалізовані очікування лише провокують обурення.

«Людям потрібно казати правду», — резюмував Віталій Кличко.

Також додав, що об’єктивна інформація допомагає киянам приймати правильні рішення для власної безпеки у складних обставинах.

Що відомо про ситуацію в Києві

Через обстріл у Києві мер закликав всіх, хто має таку можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Реклама

У Києві 67 житлових будинків залишаються без опалення, проте комунальники розраховують відновити теплопостачання до ранку 17 січня.

Також запроваджують суворий режим економії електроенергії на зовнішнє освітлення. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва через критичний стан енергосистеми після ворожих атак. Нові обмеження набувають чинності від 16 січня.

У місті за дорученням президента України Володимира Зеленського створили штаб із ліквідації наслідків ударів РФ по енергетиці.

Через всю цю ситуацію у Києві школярі йдуть на двотижневі канікули, які розпочнуться 19 січня і завершаться 1 лютого.

Реклама

Комендантська година тепер діятиме по новому. Стало відомо, які заклади можуть стати «Пунктами Незламності» і працюватимуть вночі.