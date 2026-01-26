Скільки людей щоночі залишають Київ: Кличко звернувся до мешканців столиці

Кличко знову просить киян виїжджати / © Associated Press

Мер Києва Віталій Кличко вкотре звернувся до жителів столиці з проханням за можливості тимчасово виїжджати з міста, аби зменшити навантаження на енергетичну систему міста.

Про це йшлося під час спілкування з журналістами 26 січня, передає «Еспресо».

За словами міського голови, нині в Києві проживає близько 3,5 млн людей. Така кількість населення створює серйозне навантаження на системи життєзабезпечення — електропостачання, тепломережі та водопостачання, які працюють в умовах пошкоджень після російських атак і дефіциту ресурсів.

«Київ є одним із найбільших міст Східної Європи за чисельністю населення, і це створює серйозне навантаження на критичну інфраструктуру: водопостачання, теплопостачання, енергетику. Враховуючи те, що ми не завжди маємо фізичну можливість обігріти кожну будівлю, ми постійно звертаємося до киян: якщо у вас є можливість підтримати близьких, друзів, родичів або тимчасово перебувати за містом, щоб зменшити навантаження на інфраструктуру, просимо це зробити», — заявив він.

Вночі їдуть — зранку повертаються: що заявив Кличко про від’їзд мешканців Києва

Мер також повідомив, що на ці рекомендації вже відгукнулася значна частина людей: у нічний час Київ залишають приблизно 600 тисяч осіб, а вранці більшість із них повертається до міста на роботу.

«Уночі близько 600 тисяч мешканців виїжджають за межі столиці, а вдень повертаються, щоб працювати. Не варто забувати, що Київ — це місто, де люди працюють, і вони не повинні втрачати роботу. Адже саме робота сьогодні є однією з ключових умов виживання кожної родини», — сказав Кличко.

Демограф про ситуацію із міграцією киян

Як раніше зазначалося, подібна маятникова міграція була характерною для Києва і до повномасштабної війни. Значна частина людей мешкає в передмістях — Ірпені, Бучі, Гостомелі, Броварах та інших населених пунктах Київської області — і щодня приїжджає до столиці на роботу, а ввечері повертається назад. Тож, імовірно, саме ці жителі складають основну частину тих, хто виїжджає з міста вночі.

Так, демограф Олександр Гладун звернув увагу на суттєві недоліки підрахунків, які базуються на даних мобільних операторів.

«Якщо у людини дві SIM-картки різних операторів, її можуть двічі зарахувати до тих, хто виїхав. Тому не виключено, що показник у 600 тисяч варто дещо зменшити. Інші способи підрахунку також не витримують критики — наприклад, за кількістю проданого в Києві хліба чи споживанням послуг. Демографи ставляться до таких методів украй скептично», — пояснив Гладун у коментарі ТСН.ua.

За його словами, в умовах тривалих відключень електроенергії та водопостачання неможливо коректно оцінювати чисельність населення за обсягами споживання ресурсів.

«Так, візуально в громадському транспорті людей стало менше, з цим можна погодитися. Але й це не є об’єктивним показником, адже могла зрости частка тих, хто працює дистанційно», — додав експерт.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський зробив жорстку заяву щодо ситуації у Києві та в інших містах України. Президент обговорив ситуацію в Києві, Харкові та інших регіонах і доручив забезпечити пункти обігріву та альтернативну генерацію.

Відомо, що станом на 26 січня понад 1200 будинків у Києві залишаються без опалення. Тим часом Київщина повертається до графіків відключень. Енергетики відновили графіки подання електрики у області.