Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв
Скільки людей наразі без світла в Києві: в ДТЕК розповіли
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки ворожої атаки, проте значна частина столиці все ще залишається знеструмленою.
У Києві тривають роботи з відновлення електропостачання після нічного масованого обстрілу енергетичної інфраструктури. Фахівцям вже вдалося повернути світло у домівки значної частини містян, однак ситуація залишається складною.
Про це пише ДТЕК.
Внаслідок атаки російських військ на енергооб’єкти столиці стався масштабний збій у системі електропостачання.
Загалом без світла залишилися понад 335 тисяч киян. Удар завдав суттєвої шкоди мережам, що призвело до аварійних відключень у різних районах міста.
Енергетики працюють безперервно, щоб повернути живлення споживачам. Станом на зараз електрику вже відновили у 162 тисячах домівок. Ще 173 тисячі родин тимчасово залишаються без світла.
У ДТЕК наголошують, що першочерговим завданням є заживлення об’єктів критичної інфраструктури (лікарні, котельні, водоканали), а також поступове повернення світла побутовим споживачам.
«Нагадаємо також, що в столиці тривають екстрені відключення. Графіки не діють», — наголосили в ДТЕК.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у Києві було знеструмлено об’єкти водопровідної інфраструктури, що спричинило масштабні перебої з водопостачанням.
Майже повністю без води залишилося Лівобережжя столиці — Деснянський, Дарницький та Дніпровський райони, а на Троєщині вода подається зі зниженим тиском.
На Правобережжі проблеми з тиском зафіксовані у Шевченківському, Солом’янському та Голосіївському районах, у Печерському вода є лише в окремих зонах. Аварійні бригади спільно з енергетиками працюють над відновленням електроживлення та стабілізацією системи.