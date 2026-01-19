ТСН у соціальних мережах

Скільки будинків залишаються без опалення у Києві: влада відповіла

У КМДА обіцяють завершити роботи за добу.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Опалення

Опалення / © pexels.com

У понеділок, 19 січня, у Києві без опалення залишається 19 будинків. Це Голосіївський район столиці.

Про це повідомили у КМДА.

«У нас залишається 19 будинків, які без опалення після обстрілів і по яких тривають роботи по відновленню, по кожному будинку є відновлені бригади, тобто роботи організовані, але маємо поки що отаку кількість», — зазначив Петро Пантєлеєв, заступник голови КМДА.

Решту наслідків будуть оперативно ліквідувати.

Раніше стало відомо, що у Києві без тепла перебуває 32 багатоповерхівки. Це — наслідок обстрілу столиці 9 січня.

«Із 6 000 наразі відновлюють подачу тепла ще до 32 багатоповерхівок, де найбільш складні роботи. Переважна кількість цих будинків у Голосіївському районі», — зазначив очількник Києва Віталій Кличко.

Також є будинки, де трапилися аварії. Мер міста наголосив, що там теж працюють фахівці, мета яких — оперативно відновити теплопостачання.

