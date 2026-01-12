Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла: Кличко дав відповідь

Кияни вмикають обігрівачі, коли є світло / © iStock

Без тепла у Києві залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово», — написав він.

Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною.

«Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.

