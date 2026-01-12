- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки будинків у Києві досі залишаються без тепла: Кличко дав відповідь
Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, наголосив мер Києва Віталій Кличко.
Без тепла у Києві залишаються ще майже 800 будинків. Зокрема, в Печерському, частині Голосіївського та Соломʼянського районів. В інші подачу теплоносія відновили.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок. Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово», — написав він.
Удень, і вночі працюють й енергетики. Бо ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається в Києві дуже складною.
«Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.
Раніше ми писали про те, як виживають кияни у розбитих будинках.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КИЇВ не ВСТИГАЄ ВІДНОВЛЮВАТИСЬ між УДАРАМИ! КІЛЬКА ДІБ БЕЗ СВІТЛА І ТЕПЛА і НОВИЙ УДАР