- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки будинків у Києві досі без опалення: Кличко назвав цифри
У Києві триває ліквідація наслідків російських обстрілів критичної інфраструктури. Станом на вечір 29 січня кількість будинків без теплопостачання зменшилася, проте ще сотні багатоповерхівок досі залишаються з холодними батареями.
Мер Києва Віталій Кличко ввечері п’ятниці, 30 січня, оприлюднив актуальну інформацію щодо відновлення теплопостачання у столиці.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, комунальники працюють у посиленому режимі. Тільки від ранку четверга до системи централізованого опалення вдалося підключити ще 125 житлових будинків.
Водночас ситуація залишається складною.
«Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки«, — повідомив міський голова.
Енергетики та ремонтні бригади продовжують безперервно працювати над усуненням пошкоджень мереж, завданих масованими російськими атаками, щоб якнайшвидше повернути тепло в квартири киян.
Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що повторне підключення будинків, які залишилися без тепла після обстрілів, є складним завданням. Втім, за його прогнозом, повністю відновити опалення можуть вже за 2-3 дні.