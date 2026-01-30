ТСН у соціальних мережах

Скільки будинків у Києві досі без опалення: Кличко назвав цифри

У Києві триває ліквідація наслідків російських обстрілів критичної інфраструктури. Станом на вечір 29 січня кількість будинків без теплопостачання зменшилася, проте ще сотні багатоповерхівок досі залишаються з холодними батареями.

Опалення в Києві

Киянам поступово повертають опалення

Мер Києва Віталій Кличко ввечері п’ятниці, 30 січня, оприлюднив актуальну інформацію щодо відновлення теплопостачання у столиці.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, комунальники працюють у посиленому режимі. Тільки від ранку четверга до системи централізованого опалення вдалося підключити ще 125 житлових будинків.

Водночас ситуація залишається складною.

«Наразі залишаються без тепла 253 багатоповерхівки«, — повідомив міський голова.

Енергетики та ремонтні бригади продовжують безперервно працювати над усуненням пошкоджень мереж, завданих масованими російськими атаками, щоб якнайшвидше повернути тепло в квартири киян.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко наголосив, що повторне підключення будинків, які залишилися без тепла після обстрілів, є складним завданням. Втім, за його прогнозом, повністю відновити опалення можуть вже за 2-3 дні.

