Скандал в Києві: перехожий обматюкав музиканта з інвалідністю через відмову співати російською (фото, відео)
Принципова позиція вуличного музиканта в Києві призвела до брутальних образ та принижень.
У Києві спалахнув гучний скандал, який торкнувся мовного питання в Україні. Вуличний музикант Іван Заміга, який пересувається на кріслі колісному, зазнав образ та принижень від перехожого після того, як принципово відмовився виконати пісню російською мовою.
Про це розповіла його подруга в своєму дописі в Instagram.
Інцидент стався під час виступу Івана Заміги на одній з вулиць столиці. До музиканта підійшов чоловік і попросив виконати композицію російською. Артист спокійно та ввічливо відмовив.
«Я співаю лише українською та англійською. Російськомовну музику я не буду грати. Навіть за мільйон доларів я цього не зроблю. Це моя позиція», — чітко пояснив музикант.
Така відповідь розлютила чоловіка. Він почав нецензурно лаятися та ображати Івана, принижуючи його та маніпулюючи тим, що він нібито воював на Донбасі.
«Ти пі**нь гал**ий! Якого х*я ти тут стоїш? Ти на Донбасі був, с*ка?» — кричав він.
Після цього нападник кілька разів демонстрував своє обличчя на камеру, з якої музикант вів пряму трансляцію.
На щастя, інші перехожі не залишилися осторонь конфлікту. Кілька людей підійшли та стали на захист Івана Заміги, намагаючись вгамувати агресивного чоловіка.
Відео інциденту швидко поширилося в соцмережах і викликало хвилю обурення. Користувачі захоплюються витримкою та принциповістю музиканта і вимагають знайти нападника та притягнути його до відповідальності з публічними вибаченнями.
«Який жах! Музиканту велика повага!»
«Друже, не сприймай близько до серця.А цей „воєвал“ явно не за тих»
«Де відео з вибаченнями…???», — коментують користувачі.
В поліції Києва заявили, що дана подія зареєстрована. Зараз триває перевірка та встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, 19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого відтепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена.