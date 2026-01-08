Скандал у Києві: поліція знайшла дівчат, які їздили містом під російську музику

Поліція / © Національна поліція України

У Києві правоохоронці притягнули до відповідальності трьох дівчат, які вирішили проїхатися містом під російську музику та викласти це в соціальних мережах.

Про це пише поліція Києва.

Інцидент набув розголосу після того, як під час моніторингу інтернету в одному зі столичних Telegram-каналів правоохоронці виявили низку відеороликів. На кадрах було зафіксовано, як троє дівчат їздять на автомобілі вулицями Києва.

Водійка та пасажирки гучно слухали провокативну російську музику та підспівували виконавцям із країни-агресорки.

Поліції вдалося оперативно ідентифікувати всіх учасниць відео. Ними виявилися місцеві мешканки — 21-річна авторка контенту та дві її подруги віком 22 і 24 роки.

Столичні поліцейські розшукали дівчат і склали на них адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

«Матушка земля» та «я люблю тебя Москва»: під такі пісні дівчата їздили Києвом

Однак адміністративним покаранням справа не обмежилася. За інформацією правоохоронців, з любительками російського контенту вже спілкуються співробітники Служби безпеки України для з’ясування всіх обставин і мотивів їхніх дій.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що в Києві при монастирі УПЦ Московського патріархату «Голосіївська пустинь» діє нелегальна школа, яка «зомбує» українських дітей ворожою пропагандою. У підпільній школі Московського патріархату учні вивчають російську мову, яка в розкладі зазначена як «слов’янська», співають радянські пісні та читають російську літературу.