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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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623
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Скандал у Києві: бабуся відлупцювала онука — реакція поліції

Після скандального відео в соцмережах поліція знайшла жінку, яка лупцювала дитину.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Домашнє насильство у Києві

Бабуся вдарила онука у Києві / © Поліція Києва

Сьогодні ювенальні поліцейські Дніпровського району Києва виявили в соцмережах скандальне відео: жінка спочатку тягне маленького хлопчика за руку, а потім починає бити.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці негайно розпочали перевірку та встановили, що побила дитину 54-річна бабуся. Жінка пояснила, що забрала онука з садочка, але дорогою додому він почав вередувати. Не втримавшись, вона застосувала силу.

«Поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла з вікна 8-го поверху на блок кондиціонера.

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