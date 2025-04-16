Бабуся вдарила онука у Києві / © Поліція Києва

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Сьогодні ювенальні поліцейські Дніпровського району Києва виявили в соцмережах скандальне відео: жінка спочатку тягне маленького хлопчика за руку, а потім починає бити.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці негайно розпочали перевірку та встановили, що побила дитину 54-річна бабуся. Жінка пояснила, що забрала онука з садочка, але дорогою додому він почав вередувати. Не втримавшись, вона застосувала силу.

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«Поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла з вікна 8-го поверху на блок кондиціонера.