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- Київ
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Скандал у Києві: бабуся відлупцювала онука — реакція поліції
Після скандального відео в соцмережах поліція знайшла жінку, яка лупцювала дитину.
Сьогодні ювенальні поліцейські Дніпровського району Києва виявили в соцмережах скандальне відео: жінка спочатку тягне маленького хлопчика за руку, а потім починає бити.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Правоохоронці негайно розпочали перевірку та встановили, що побила дитину 54-річна бабуся. Жінка пояснила, що забрала онука з садочка, але дорогою додому він почав вередувати. Не втримавшись, вона застосувала силу.
«Поліцейські склали на порушницю адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП — вчинення домашнього насильства», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі 5-річна дівчинка вилізла з вікна 8-го поверху на блок кондиціонера.