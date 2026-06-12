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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Скандал із вигаданими платіжками за опалення в Києві: в уряді прокоментували

Питання із платіжками доручать віцепрем’єру Олексію Кулебі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Опалення

Опалення

Доповнено додатковими матеріалами

В уряді прокоментували скандал із платіжками за опалення, коли мешканці Києва отримали нарахування за січень, попри відсутність послуги, та пообіцяли здійснити перевірку.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 12 червня, на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

«Там, де не надавали послуги, не можуть виставляти платіжки. Платіжки мають прийти з „нулями“. Давайте по конкретних адресах, ми все перевіримо», — сказала вона.

Свириденко додала, що доручить це питання віцепрем’єру Олексію Кулебі.

«Доручення буде після години запитань. Не має там бути платіжок за рахунок, якщо послуга не поставлялася», — запевнила міністерка.

Скандал через платіжки за опалення у Києві — що відомо

У червні мешканці столиці отримали нові платіжки за опалення за січень 2026 року із незрозумілими нарахуваннями. А частина киян заявила про повторні платіжки.

У «Київтеплоенерго» не взяли відповідальності за ймовірні свої помилки у платіжках. Там відповіли, що перерахунки за січень здійснені відповідно до нової постанови Кабінету Міністрів №683. Вона набрала чинності у травні 2026 року і запровадила алгоритм автоматичного коригування тарифів для теплопостачальних підприємств.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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