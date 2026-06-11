Нарахування за опалення Скріншот threads

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У червні мешканці Києва почали масово повідомляти про нові платіжки за опалення за січень 2026 року. Частина киян заявляє, що вже оплачувала ці нарахування раніше, однак тепер отримала повторні квитанції, що викликало обурення в соцмережах.

Про це свідчать реакції жителів столиці, зокрема у Threads.

Обурення споживачів

Після появи нових платіжок користувачі соцмереж почали активно обговорювати ситуацію, заявляючи про незрозумілі нарахування та повторні рахунки за вже оплачені послуги.

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Скріншот соцмережі / © Скріншот

«У під’їзді батареї гріли навіть у травні, а тепер ще й за це окремо рахують?»

«Лівий берег зараз: у всіх прийшли ці дивні рахунки, ніхто нічого не розуміє».

«Цікаво, що в документі пишуть про зменшення через якість послуг, але по факту — платити треба більше».

«Ми вже писали скаргу, але відповіді нормальної немає. Просто нові квитанції».

«Я за січень вже сплатила ще в лютому разом із іншими місяцями. А зараз знову прийшов рахунок — це як взагалі розуміти?»

«Опалення в січні було максимум 3–4 дні, а тепер знову нарахували майже тисячу гривень. За що платимо?»

«У нас у будинку січень був майже без тепла, але рахунок прийшов ще більший, ніж торік. Це нормально?»

«Навіщо другий раз виставляти платіжку за той самий місяць? Ми вже оплатили, і тепер знову борг висить».

«У мене взагалі в квитанції написано „перерахунок за січень“, але сума не зменшилась, а збільшилась».

«Нам прийшов рахунок теж (написано перерахунок за січень), але в січні був нуль і опалення в будинку було, тому логічно… але все одно дивно».

Скріншот соцмережі / © Скріншот

Позиція «Київтеплоенерго»

У компанії наголошують, що перерахунки за січень здійснені відповідно до постанови Кабінету Міністрів №683, яка набула чинності у травні 2026 року. Саме вона запровадила алгоритм автоматичного коригування тарифів для теплопостачальних підприємств.

У «Київтеплоенерго» пояснюють, що нарахування за січень не проводили раніше через відсутність затвердженого механізму, а після ухвалення постанови розрахунки виконали в міжопалювальний період — у червні.

Йдеться про масовий автоматичний перерахунок для понад мільйона квартир. За даними підприємства, для 99% споживачів нарахування за січень були зменшені в середньому на 40%, а загальна сума знижки перевищила 720 млн грн.

Директор СПП «Енергозбут» КК «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін зазначив, що минулий опалювальний сезон став одним із найскладніших для столиці через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру та пошкодження тепломереж.

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За його словами, лише у січні 2026 року зафіксували понад 1200 пошкоджень, а ситуацію ускладнили аномальні морози.

Нагадаємо, раніше експерти попередили про серйозні ризики для України. Адже спека і обстріли можуть повернути графіки відключення світла.

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