Скандал з підпільною школою: в УПЦ МП прокоментували розслідування в Голосіївському монастирі

В УПЦ МП прокоментували розслідування про підпільну школу в Голосіївському монастирі / © Офіс Генерального прокурора

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що не мають інформації про діяльність нелегального навчального закладу на території київської «Голосіївської пустині».

Про це повідомив голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент у коментарі «Суспільному».

За словами представника церкви, релігійна організація не ухвалювала рішень про створення школи, а сам заклад не має офіційної реєстрації. Митрополит підкреслив, що при монастирі легально функціонує лише Київська духовна академія.

Коментуючи кадри розслідування, зняті прихованою камерою, Климент поставив під сумнів їхню достовірність.

«Не можна зрозуміти, про що конкретно йдеться. Де ті приміщення розташовувалися і з ким безпосередньо розмовляли, теж незрозуміло. Показали, як діти заходили. Може, вони просто прийшли. Щодня тисячі людей відвідують монастир», — заявив він.

Що відомо про розслідування в Голосіївському монастирі

Раніше журналісти проєкту «Слідство.Інфо» оприлюднили розслідування про діяльність підпільної школи при Свято-Покровському монастирі (Голосіївська пустинь). За їхніми даними, в закладі навчаються понад 60 дітей, яких виховують у дусі «руского міра», викладають «слов’янську мову» та радянські пісні. Директорка закладу називає такі заняття «сімейним клубом».

Учні формально зараховані до інших освітніх установ — приватного ліцею на Київщині та школи в Костянтинівці Донецької області, що дозволяло закладу уникати перевірок.

На інцидент уже відреагували в Міністерстві освіти й науки та Службі безпеки України. Правоохоронці пообіцяли перевірити діяльність як самого «клубу», так і навчальних закладів, у яких діти були зареєстровані фіктивно. Освітня омбудсменка також наголосила на масовому порушенні прав дітей та ознаках шахрайства.