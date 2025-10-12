Скандал із музикантом у Києві отримав розв’язку: що загрожує нападнику

Поліція / © Національна поліція України

Реклама

Гучний скандал із вуличним музикантом на кріслі колісному Іваном Замігою, якого в Києві ображав перехожий за відмову співати російською, отримав швидке продовження. Столичні поліцейські розшукали та притягнули до відповідальності 29-річного нападника.

Про це повідомила поліція Києва.

Після розголосу інциденту в соціальних мережах правоохоронці розпочали перевірку. Завдяки роботі фахівців кримінального аналізу особу порушника швидко встановили — ним виявився 29-річний мешканець Дарницького району столиці.

Реклама

Сам чоловік не зміг чітко пояснити свої агресивні дії, пославшись на те, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Затриманий киянин / © Поліція Києва

Правоохоронці доставили чоловіка до поліції. Щодо нього було складено адміністративний матеріал за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення — дрібне хуліганство.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт, або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

Що стало причиною скандалу

Декілька днів тому вуличний музикант Іван Заміга вів пряму трансляцію свого виступу. До нього підійшов чоловік, який почав вимагати виконати пісню російською мовою. Музикант ввічливо, але принципово відмовив. Така відповідь розлютила перехожого, і він почав нецензурно лаятися, ображати артиста та погрожувати йому фізичною розправою. Відео інциденту викликало хвилю обурення в суспільстві.