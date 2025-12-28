Штормовий вітер та ожеледиця: Київ накрив сильний снігопад (відео)

Київ накрило снігом

Увечері 27 грудня Київ накрив рясний снігопад. Синоптики попереджають про «жовтий» рівень небезпеки через сильні пориви вітру, снігопад та ожеледицю, а міська влада закликає водіїв бути вкрай обережними.

За даними Укргідрометцентру, снігопад триватиме і завтра, 28 грудня, а пориви північно-західного вітру можуть сягати 15–20 м/с.

Через хуртовину у Києві 124 одиниці спецтехніки розпочали обробку вулиць посипальними матеріалами До роботи залучено 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.

«Першочергово обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах», — запевнили у КМДА.

Зауважимо, що погіршення погоди в Києві дуже недоречі. Місто якраз оговтується від потужного російського удару.

Тим часом, у Мережі діляться кадрами з засніженого Києва.

Раніше повідомлялося, що після масованої російської атаки у Києві та області без світла залишилося понад пів мільйона споживачів.

Також повідомлялося, що безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва.