Київ
60
1 хв

Штормовий вітер та ожеледиця: Київ накрив сильний снігопад (відео)

Київ — у полоні хуртовини: діє «жовтий» рівень небезпеки, спецтехніка вийшла на вулиці.

Дмитро Гулійчук
Київ накрило снігом

Київ накрило снігом

Увечері 27 грудня Київ накрив рясний снігопад. Синоптики попереджають про «жовтий» рівень небезпеки через сильні пориви вітру, снігопад та ожеледицю, а міська влада закликає водіїв бути вкрай обережними.

За даними Укргідрометцентру, снігопад триватиме і завтра, 28 грудня, а пориви північно-західного вітру можуть сягати 15–20 м/с.

Через хуртовину у Києві 124 одиниці спецтехніки розпочали обробку вулиць посипальними матеріалами До роботи залучено 23 бригади з ручного прибирання у складі 128 працівників.

«Першочергово обробляють та прибирають сніг на зупинках, сходових маршах та підходах до наземних і підземних переходів та інших пішохідних зонах», — запевнили у КМДА.

Зауважимо, що погіршення погоди в Києві дуже недоречі. Місто якраз оговтується від потужного російського удару.

Тим часом, у Мережі діляться кадрами з засніженого Києва.

Раніше повідомлялося, що після масованої російської атаки у Києві та області без світла залишилося понад пів мільйона споживачів.

Також повідомлялося, що безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва.

