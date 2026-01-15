ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Шоста доба без тепла і світла: Кличко про ситуацію у «заморожених» багатоповерхівках

У Києві без опалення залишаються 300 багатоповерхівок, графіки світла не діють.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кличко про ситуацію у Києві

Кличко про ситуацію у Києві

Станом на сьогодні, 15 січня, без опалення залишаються близько 300 багатоповерхових будинків Києва — з тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він запевнив, що комунальники і енергетики продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

Кличко визнав, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.

За його словами, у місті заживили обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. У Києві працюють понад 1200 пунктів обігріву.

«Ми робимо все, що можемо в цих умовах. Але ситуація дуже складна. І в енергетиці, і з погодними умовами», — пояснив мер столиці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

Він дорікнув, що через втрачений міською владою час енергетику Києва рятуватимуть на урядовому рівні.

Раніше у The New York Times попередили, що Росія прагне зробити Київ непридатним для життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie