Шоста доба без тепла і світла: Кличко про ситуацію у «заморожених» багатоповерхівках

Кличко про ситуацію у Києві

Станом на сьогодні, 15 січня, без опалення залишаються близько 300 багатоповерхових будинків Києва — з тих 6000, де не було теплопостачання після масованої атаки 9 січня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він запевнив, що комунальники і енергетики продовжують цілодобово ремонтувати пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру.

Кличко визнав, що ситуація з енергопостачанням, від якого залежить забезпечення комунальних послуг, залишається дуже складною. Наразі Київ живе за екстреними графіками відключень світла. Погодинні графіки не діють.

За його словами, у місті заживили обʼєкти критичної інфраструктури потужними генераторами та мобільними котельнями. Підʼєднують до генераторів і теплопункти деяких великих багатоповерхівок, де немає тепла і світла вже шосту добу. У Києві працюють понад 1200 пунктів обігріву.

«Ми робимо все, що можемо в цих умовах. Але ситуація дуже складна. І в енергетиці, і з погодними умовами», — пояснив мер столиці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив про надзвичайну ситуацію з енергетикою в Україні.

Він дорікнув, що через втрачений міською владою час енергетику Києва рятуватимуть на урядовому рівні.

Раніше у The New York Times попередили, що Росія прагне зробити Київ непридатним для життя.