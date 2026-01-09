- Дата публікації
Шокувальні цифри: тарифи на таксі у Києві злетіли до космічних висот після ворожого обстрілу
Водночас у місті спостерігаються шалені черги на автобуси та маршрутки. Особливо проблематично дістатися з лівого на правий берег столиці.
Ціни на таксі у Києві різко підвищились на тлі перебоїв з електропостачанням після масованого удару по столиці та Київщині.
Скільки коштує доїхати з лівого берега Києва на правий, пишуть Новини.LIVE.
О 9 ранку, щоб дістатися зі станції метро «Позняки» до Хрещатика, необхідно було заплатити щонайменше 718 грн у Bolt та 628 грн — в Uklon.
Поїздка в Bolt зі станції «Чернігівська» на Хрещатик коштувала 888 грн щонайменше. А користувачам послуг Uklon — 789 грн.
Нагадаємо, у Києві стався транспортний колапс після ворожого обстрілу і несприятливих погодних умов. У місті спостерігаються шалені черги на автобуси та маршрутки. Особливо проблематично дістатися з лівого на правий берег столиці. Киян закликають користуватися метро тільки за реальної потреби. У столиці частково не курсує електротранспорт.