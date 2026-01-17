ТСН у соціальних мережах

Шмигаль "мобілізує" енергетиків: у Київ прибули додаткові бригади

У Києві без опалення залишаються близько 100 будинків.

Дмитро Гулійчук
Енергетична криза у столиці

Енергетична криза у столиці / © Getty Images

Ситуація зі світло у Києві продовжує залишатися складною.

Про це заявив новий міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад», — прозвітував він.

Щодо теплопостачання, то наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків. Зараз за потреби їх та критичні об’єкти заживлюютьгенераторами. Також Шмигаль обіцяє передати Києву ще понад 60 таких генераторів.

Раніше у ДТЕК пояснили причини тривалих знеструмлень у Києві.

