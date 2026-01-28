Шмигаль анонсував повернення графіків відключення світла у Києві, але з нюансом

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

У Києві наразі знеструмлені близько 710 тисяч споживачів. Найближчим завданням енергетиків є вихід на прогнозовані графіки електропостачання, однак на початковому етапі вони можуть відрізнятися в різних районах столиці.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, держава забезпечила фахівців усією необхідною підтримкою для відновлювальних робіт, проте стабілізація системи потребує часу.

«Маємо бути відверті. Енергосистема пошкоджена нерівномірно, тому перші тижні, поки триває відновлення, графіки в різних енерговузлах можуть різнитись. Це залежатиме від пропускної здатності мереж конкретного району», — зазначив Шмигаль.

Він додав, що паралельно ведеться робота над розвитком когенерації, спрощенням процедур підключення та будівництвом нових ліній електропередачі. За словами прем’єра, у столиці завершується верифікація вже наявних когенераційних установок, які мають частково покрити потреби мешканців міста в електроенергії.

Раніше повідомлялося, що без системних рішень Україна й надалі ризикує повертатися до аварійних відключень світла.

Ми раніше інформували, що після двох масованих комбінованих атак, сильних морозів і попередніх руйнувань українська енергосистема зазнала надзвичайного навантаження, яке стало одним із найсерйозніших із 2022 року.