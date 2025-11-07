- Дата публікації
Школяр вистрибнув з вікна у Києві: що каже поліція
Після падіння з вікна школяра з травмами та переломами обох ніг госпіталізували до лікарні.
У Дніпровському районі Києва з вікна навчального закладу випав 17-річний школяр. Поліція зʼясовує обставини інциденту.
Про це повідомила поліція Києва.
За попередніми даними, які є у правоохоронців, 17-річний хлопець вистрибнув з третього поверху. Школяра забрали до лікарні із травмами та переломами обох ніг.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Вони встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією закладу освіти.
За непідтвердженими даними столичних телеграм-каналів, хлопець вистрибнув з вікна начебто через сварку з дівчиною. Словесна перепалка виникла на перерві. Під час неї дівчина сказала, що хоче розірвати стосунки.
Нагадаємо, 2 листопада в Києві на вулиці Академіка Грекова знайшли тіло хлопця, який випав із вікна п’ятого поверху. Поліція встановила особу загиблого: це місцевий мешканець 2002 року народження. Правоохоронці кваліфікували подію як умисне вбивство з позначкою «самогубство».