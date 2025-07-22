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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Шість київських пляжів визнано безпечними для купання: список

Вісім пляжів міста нині не відповідають гігієнічним вимогам, тому купання там небезпечне.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Київський пляж

Київський пляж / © phc.org.ua

Безпечними для купання у Києві офіційно назвали шість пляжів. Згідно з результатами перевірок, вода на цих локаціях відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Безпечні для купання пляжі:

▪️ «Веселка» (р. Дніпро)
▪️ «Дитячий» (р. Дніпро)
▪️ «Золотий» (р. Дніпро)
▪️ «Передмістна слобідка» (р. Дніпро)
▪️ «Тельбін» (оз. Тельбін)
▪️ «Центральний» (р. Дніпро)

Вісім пляжів міста нині не відповідають гігієнічним вимогам, тому купання там небезпечне.

Купатися не рекомендовано на пляжах:

▪️ «Галерний» (р. Дніпро)
▪️ «Чорторий» (р. Дніпро)
▪️ «Троєщина» (р. Десенка)
▪️ «Венеція» (р. Дніпро)
▪️ «Райдужний» (оз. Райдужне)
▪️ «Вербне» (оз. Вербне)
▪️ «Пуща-Водиця» (ст. Горащиха)
▪️ «Острів Оболонь» (р. Дніпро)

Інформація щодо якості пляжів оновлюється, тому варто стежити та не плавати там, де брудно.

Нагадаємо, в Україні знову прогнозують спеку до +37.

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