Шість київських пляжів визнано безпечними для купання: список

Київський пляж / © phc.org.ua

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Безпечними для купання у Києві офіційно назвали шість пляжів. Згідно з результатами перевірок, вода на цих локаціях відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Безпечні для купання пляжі:

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▪️ «Веселка» (р. Дніпро)

▪️ «Дитячий» (р. Дніпро)

▪️ «Золотий» (р. Дніпро)

▪️ «Передмістна слобідка» (р. Дніпро)

▪️ «Тельбін» (оз. Тельбін)

▪️ «Центральний» (р. Дніпро)

Вісім пляжів міста нині не відповідають гігієнічним вимогам, тому купання там небезпечне.

Купатися не рекомендовано на пляжах:

▪️ «Галерний» (р. Дніпро)

▪️ «Чорторий» (р. Дніпро)

▪️ «Троєщина» (р. Десенка)

▪️ «Венеція» (р. Дніпро)

▪️ «Райдужний» (оз. Райдужне)

▪️ «Вербне» (оз. Вербне)

▪️ «Пуща-Водиця» (ст. Горащиха)

▪️ «Острів Оболонь» (р. Дніпро)

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Інформація щодо якості пляжів оновлюється, тому варто стежити та не плавати там, де брудно.

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