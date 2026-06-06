Щойно закінчив 6 клас: що відомо про підлітка, який загинув у моторошній ДТП в Києві

Загиблий у ДТП в Києві Григорій Глушич. Фото: Київська Вальдорфська школа «Софія»

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У Києві в дорожньо-транспортній пригоді загинув учень Київської Вальдорфської школи «Софія» Григорій Глушич.

Про трагедію повідомили на сторінці навчального закладу.

Хлопець загинув 5 червня внаслідок страшної аварії. Цього року школяр завершив навчання у 6 класі.

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«Родина нашої спільноти — родина Олександри, Олексія та Аліси втратила дитину. Це біль для всіх нас», — зазначили в школі.

ДТП у Києві 5 червня — останні новини

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася ввечері 5 червня на Чоколівському бульварі в Солом’янському районі Києва. Автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де на той момент перебували люди.

За даними правоохоронців, на місці загинули четверо людей — 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще двоє чоловіків та жінка дістали травми.

У Київській міській прокуратурі повідомили, що водій є мешканцем Херсонської області. За попередніми даними, його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він був учасником чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися 2026 року.

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький уточнив, що за водієм зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року він скоїв 18 порушень. Крім того, у березні цього року чоловік вже потрапляв у ДТП, тоді обійшлося без потерпілих.

За інформацією «Української правди» з посиланням на джерела у правоохоронних органах, водій народився 1976 року та очолює релігійну громаду.

6 червня в поліції Києва повідомили про затримання кермувальника в процесуальному порядку. Наразі він перебуває під конвоєм. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб».

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