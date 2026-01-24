Що зі світлом та водою в Києві та регіонах України: Кулеба відповів

Енергосистема / © Олексій Кулеба

Ситуація в енергосистемі після чергового жорстокого обстрілу з боку РФ залишається вкрай напруженою. Епіцентром проблем з інфраструктурою наразі є Київ.

Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, станом на зараз без тепла у своїх оселях залишаються мешканці понад 3 200 багатоповерхівок. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, не зупиняючись ні на хвилину.

Щоб якнайшвидше повернути тепло киянам, мобілізовано колосальні ресурси. На пошкоджених ділянках працюють понад 160 ремонтних бригад. На допомогу столичним комунальникам прийшли фахівці з усієї країни.

За його словами, до робіт залучено: 35 додаткових бригад від Укрзалізниці, 20 бригад з Київської області, понад 25 бригад з Вінниччини, Рівненщини, Волині, Миколаївщини, Львівщини, Одещини та Закарпаття.

Що з водою та ситуація в регіонах

Попри складнощі з опаленням, ситуація з водопостачанням у Києві поступово стабілізується. Наразі й Лівий, і Правий береги міста забезпечені водою. Система водовідведення також функціонує у штатному режимі, що дозволяє уникнути санітарної катастрофи.

Позитивні новини надходять із Чернігова, який також постраждав від атаки. Ще зранку там без світла залишалося понад 400 тисяч споживачів. Проте завдяки титанічній праці енергетиків електропостачання вже відновлено. У місті також є вода і тепло.

«Дякуємо усім працівникам комунальних підприємств, Укрзалізниці, бригадам з інших громад за цілодобову роботу над відновленням», — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у столиці знову майже 6 000 будинків залишилися без опалення. Також у Києві 88 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки.

Також повідомлялося, що майже весь Чернігів знеструмлений через масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури.