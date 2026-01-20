Що з теплом, водою і світлом у Києві зараз: Кличко розповів

Кияни у «Пункті незламності» / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Після масованої атаки на Київ ситуація з водою та опаленням на Лівому березі та на Печерську залишається складною. У столиці діють аварійні. Графіки відключень світла.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі й на Печерську залишається складною», — вказано в заяві.

Щодо ситуації зі світлом, то «Укренерго» запровадило в Києві аварійні графіки відключень.

Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури.

Проблеми з теплом, водою і світлом у Києві після атаки 20 січня

Нагадаємо, після нічної атаки 20 січня у Києві виникли перебої зі світлом, водою та теплом, особливо на Лівому березі. За даними Кличка, об’єкти соціальної інфраструктури перейшли на автономне живлення, а 5635 багатоповерхівок залишилися без опалення.

Найскладніша ситуація з комунікаціями в Києві зафіксована у Деснянському та Печерському районах. Деснянський район майже на 100% знеструмлений та залишився без тепла, а на Печерську практично повністю відсутня холодна вода. У Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах без опалення перебувають близько 40% споживачів.