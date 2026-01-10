ТСН у соціальних мережах

447
1 хв

Що відомо про ситуацію зі світлом у Києві

Наразі екстрені відключення в Києві не підпорядковуються графікам.

Відключення світла

ДТЕК повідомляє про запровадження екстрених відключень електроенергії в Києві. Причиною стали наслідки обстрілу та перевантаження електромереж, що призвели до критичного дисбалансу в енергосистемі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що екстрені відключення не підпорядковуються погодинним графікам і застосовуються оперативно для стабілізації роботи енергосистеми.

Енергетики закликають киян відповідально споживати електроенергію та користуватися потужними електроприладами по черзі. Кожен зекономлений кіловат — це внесок у спільну стійкість та надійність енергопостачання міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 10 січня, для столиці та всіх регіонів України.

447
