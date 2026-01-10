- Дата публікації
Що відомо про ситуацію зі світлом у Києві
Наразі екстрені відключення в Києві не підпорядковуються графікам.
ДТЕК повідомляє про запровадження екстрених відключень електроенергії в Києві. Причиною стали наслідки обстрілу та перевантаження електромереж, що призвели до критичного дисбалансу в енергосистемі.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби.
Зазначається, що екстрені відключення не підпорядковуються погодинним графікам і застосовуються оперативно для стабілізації роботи енергосистеми.
Енергетики закликають киян відповідально споживати електроенергію та користуватися потужними електроприладами по черзі. Кожен зекономлений кіловат — це внесок у спільну стійкість та надійність енергопостачання міста.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на суботу, 10 січня, для столиці та всіх регіонів України.