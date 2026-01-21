Що відбувається з інтернетом у Києві - подробиці

Інтернет / © Pixabay

У Києві через атаки на енергетичну інфраструктуру, частина телекомунікаційного обладнання, не тільки мобільного зв’язку, тимчасово працює з обмеженнями, проте бригади провайдерів працюють цілодобово, відновлюючи зв’язок.

Про це повідомив один з провайдерів під час спілкування з журналістом ТСН.

Там зазначили, що після масштабних обстрілів енергетичної системи України частина телекомунікаційного обладнання тимчасово вийшла з ладу.

Наразі нестабільна робота електромереж та відсутність електропостачання вплинула на роботу базових станцій і серверів, а резервні акумулятори могли розрядитися через тривалі відключення.

«Також через перепади напруги та низьку температуру обладнання може тимчасово не працювати або потребувати додаткового часу та ремонту для відновлення», — йдеться у заяві одного з провайдерів.

Щоб усе відновити, аварійні бригади компаній працюють у посиленому режимі, забезпечуючи відновлення обладнання та заміну акумуляторів. Окрім того, працівники провайдерів відвідують пошкоджені ділянки, підключають резервні джерела живлення та усувають наслідки перепадів напруги.

«Наші аварійні бригади працюють цілодобово та за можливості виконують відновлення обладнання і заміну акумуляторів. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Дякуємо за ваше терпіння та розуміння», — розповіли щодо ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через останні удари Росії по енергетиці у дев’яти областях України частина мобільних мереж залишилася без електропостачання, що спричинило перебої у зв’язку.