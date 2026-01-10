Що робити, якщо світло з моменту атаки РФ так і не з’явилося: гендиректор YASNO пояснив алгоритм дій

Світло у Києві / © pixabay.com

У Києві після масованої атаки енергетикам вдалося забезпечити світлом майже всіх мешканців хоча б на короткий період. Проте вранці 10 січня через надмірне навантаження в мережі сталися нові масові відключення.

Про поточний стан енергосистеми столиці повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Нічні ремонти та ранковий збій

За словами гендиректора Yasno, ремонтні бригади працювали безперервно протягом усього вчорашнього дня та минулої ночі. Завдяки цьому станом на ранок вдалося підключити до живлення майже всіх споживачів, які залишалися без світла після обстрілів.

Однак стабільність системи залишається крихкою. Ранкове різке зростання споживання призвело до значного перевантаження мережі, що спричинило нову хвилю відключень у місті.

Що робити, якщо світло так і не з’явилося?

Сергій Коваленко наголосив: якщо у вашій оселі електроенергія не з’являлася жодного разу з моменту останньої атаки, це може бути наслідком індивідуальної локальної аварії.

Алгоритм дій для мешканців:

Переконатися, що відсутність світла не є частиною масового відключення. Якщо живлення не було зовсім — залишити заявку на сайті оператора систем розподілу (мереж). Фахівці вже розпочали опрацювання таких індивідуальних звернень.

«Всім витримки», — додав гендиректор Yasno, закликаючи киян до розуміння складності відновлювальних робіт.

Нагадаємо, країна-окупантка Росія другу ніч поспіль обстрілює Київ. Ворог дочекався морозів і почав нищити інфраструктуру столиці. Загарбники цілеспрямовано атакували котельні у Києві.