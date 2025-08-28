ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1700
Час на прочитання
1 хв

"Шампанське, бл**ь, вціліло!": киянка, у дім якої влучив "Шахед", показала момент прильоту з камер

Мешканка Києва показала момент удару по будинку, який зафіксували камери спостереження. За її словами, це змушує задуматися про важливість перебування в укритті під час атак РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Квартира, у яку влучив "Шахед"

Квартира, у яку влучив "Шахед"

У четвер, 28 серпня, армія РФ масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Мешканка столиці показала запис із камери спостереження, на якому зафіксований момент «прильоту».

Кадри оприлюднені у Мережі.

«Привіт! У мій дім сьогодні влетів „Шахед“, і у нас є камера, ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео, можливо, для когось це стане приводом ходити у ванну, коридор хоча б… А краще — в укриття», — зазначила дівчина.

Також вона показала, який вигляд тепер має її квартира. Перебуваючи у жахливому стресі, дівчина намагається шукати позитив і жартує, що посеред зруйнованої квартири вціліли пляшки шампанського.

«Знаєте, не дивлячись на ось це все… Шампанське, б***ь, вціліло»!», — емоційно висловилася постраждала.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва дронами й ракетами 28 серпня загинуло 15 людей, серед яких діти.

«15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. Зокрема, 4 дитини», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Двоє дітей, додає він, померли у лікарні. Крім того, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими. На місці ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.

Дата публікації
Кількість переглядів
1700
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie