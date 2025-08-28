"Шампанське, бл**ь, вціліло!": киянка, у дім якої влучив "Шахед", показала момент прильоту з камер

Квартира, у яку влучив "Шахед"

У четвер, 28 серпня, армія РФ масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Мешканка столиці показала запис із камери спостереження, на якому зафіксований момент «прильоту».

«Привіт! У мій дім сьогодні влетів „Шахед“, і у нас є камера, ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео, можливо, для когось це стане приводом ходити у ванну, коридор хоча б… А краще — в укриття», — зазначила дівчина.

Також вона показала, який вигляд тепер має її квартира. Перебуваючи у жахливому стресі, дівчина намагається шукати позитив і жартує, що посеред зруйнованої квартири вціліли пляшки шампанського.

«Знаєте, не дивлячись на ось це все… Шампанське, б***ь, вціліло»!», — емоційно висловилася постраждала.

Дата публікації 12:38, 28.08.25

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Києва дронами й ракетами 28 серпня загинуло 15 людей, серед яких діти.

«15 осіб станом на зараз загинули внаслідок російської атаки. Зокрема, 4 дитини», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Двоє дітей, додає він, померли у лікарні. Крім того, ще 10 людей вважаються безвісти зниклими. На місці ударів тривають пошуково-рятувальні роботи.