Шалені натовпи в метро і виламані двері: що відбувається в підземці

В Київському метрополітені спостерігаються шалені натовпи пасажирів / © ТСН

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Київський метрополітен переповнений людьми. Через російську атаку на місто станції заповнені пасажирами. У Мережі пишуть, що людей настільки багато, що ламаються двері потягів і нібито через це пасажирів висаджують із вагонів.

Наприклад, на пероні станції «Арсенальна» дуже багато людей, які намагаються втиснутися до вагонів, щоб дістатися в напрямку станції «Академмістечко».

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Місцеві пабліки також публікують кадри зі станцій «Хрещатик», «Арсенальна» та «Золоті ворота», де зібралося багато людей. У дописах про ситуацію на «Арсенальній» користувачі стверджують, що пасажирів висадили через нібито зламані двері.

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Через повітряну тривогу рух поїздів червоною лінією зараз здійснюється:

у напрямку центру — від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик»;

у напрямку виїзду з міста — від станції «Арсенальна» до станції «Академмістечко».

У Київському метрополітені розповіли, що насправді відбувається. Там запевняють, що пасажири не ламають двері поїздів і ця інформація не відповідає дійсності.

«Двері не ламаються, а людей багато, бо почалась повітряна тривога. Так, на станції „Арсенальна“ багато людей, оскільки вона досить мала за своєю площею. Також зараз вечірній пік, тому достатньо одного поїзда, щоб на платформу вийшло чимало пасажирів», — розповіли ТСН.ua у Київському метрополітені.

Наразі поїзди курсують до станції «Хрещатик» і через загрозу з повітря не прямують на лівий берег. Під час повітряної тривоги станції метро використовуються як укриття.

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Як російські атаки впливають на роботу київського метро

Після російської атаки в Києві довелося тимчасово обмежити рух червоною лінією метро. Через пошкодження наземної станції, колій і кабельної мережі станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово закривали для входу й виходу пасажирів. Рух червоною лінією після атаки довелося організувати за зміненим маршрутом.

Під час повітряних тривог підземка виконує не лише транспортну функцію: підземні станції стають укриттями для киян. У столиці 46 підземних станцій можна використовувати для захисту під час обстрілів. Через це кількість людей на платформах може швидко зростати, особливо коли тривога збігається з годинами пік.

Робота міського транспорту залежить і від рівня повітряної загрози. У Києві запровадили різні правила руху під час жовтого та червоного рівнів небезпеки, зокрема щодо сполучення між берегами Дніпра. Як змінюється робота метро під час тривог — питання, яке безпосередньо впливає на пересування містом і доступ людей до укриттів.

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