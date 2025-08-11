Шахрай із сайту знайомств: у Києві чоловік після побачення побив та пограбував дівчину

Дівчина познайомилась із нападником в інтернеті / © Київська міська прокуратура

У Києві шахрай із сайту знайомств після побаченні побив та пограбував дівчину.

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури м. Києва суд визнав 38-річного чоловіка винним у скоєнні розбійного нападу на дівчину, з якою він познайомився в Інтернеті (ч. 3 ст. 187 КК України)», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що чоловік прийшов в гості до дівчини, втім сказав, що, погано почувається та запропонував зустрітись іншим разом. За деякий час він повернувся забрати гаманець, який нібито забув у ванній кімнаті.

Новий знайомий знав, що у квартирі, окрім дівчини нікого немає, тож щойно вона відчинила двері, гість почав її бити та душити, зібрав цінні речі у валізу та втік.

Вироком Голосіївського районного суду йому призначено покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

