"Дрони прилетіли сюди двічі свідомо": Сибіга розповів нові подробиці нічної атаки РФ по Києву

Атака на Київ 9 січня / © Associated Press

Російські окупанти в ніч на 9 січня двічі вдарили «Шахедами» по житловому будинку в Дарницькому районі Києва, причому дрони були начинені додатковими засобами ураження для максимальних жертв.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Очільник МЗС наголосив, що цей удар є демонстративним насміханням Володимира Путіна над будь-якими мирними зусиллями.

«Всі ми бачимо, що це житловий район і дрони „Шахед“ прилетіли сюди двічі свідомо. Їхня бойова частина була начинена додатковими засобами ураження для нанесення максимальної шкоди. На жаль, загинув лікар, який приїхав рятувати людей — він став жертвою саме другого удару. Будь-яка слабкість — це заохочення Путіна до подальшого терору. Ми повинні реагувати зворотньо від того, що очікує ворог», — заявив Андрій Сибіга.

Міністр підкреслив, що за дорученням президента України дипломатична команда з ночі перебуває на зв’язку з партнерами, вимагаючи не лише зброї, а й посилення санкційного тиску.

За його словами, ухвалення 20-го санкційного пакета Євросоюзом має стати одним із інструментів підвищення ціни війни для кремлівського режиму. Окрему увагу Сибіга приділив реакції країн, які раніше засуджували фейкові атаки на Кремль, але мовчать зараз.

«Ми хочемо реакції не лише катарської сторони, а й тих країн, які нещодавно засудили начебто удар української сторони по начебто резиденції Путіна. Цього удару не було, але реакція була. А зараз ми очікуємо від тих держав, які ганебно відреагували на цей псевдофакт, аби вони засудили реальний терористичний ракетний удар по Україні. Будь-яке затягування лише активізує агресора. Хоча ми вже маємо певні позитивні сигнали щодо ППО та можливостей пришвидшення поставок», — додав глава МЗС.

Андрій Сибіга зазначив, що кожен такий візит іноземних лідерів до постраждалих районів Києва є «візитом сміливості та солідарності», який демонструє агресору, що Україна не залишилася наодинці з терором. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, а всі медичні заклади та рятувальні служби продовжують працювати в режимі надзвичайної ситуації.

Що відомо про атаку на Київ?

У ніч проти 9 січня росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні в Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Через атаку РФ у столиці загинуло четверо осіб, а щонайменше 25 — отримали поранення.

Під час масованої повітряної атаки по Києву російські війська, за дуже орієнтовними оцінками, застосували десятки ракет різних типів і понад дві сотні ударних дронів.

Також під час нічної атаки загинув 53-річний медик Сергій Смоляк. Відомо, що чоловік з Нової Каховки, мав 30 років стажу, статус ВПО та обожнював своїх онучок. Трагедія сталася, коли бригада швидкої допомоги рятувала постраждалих на проспекті Бажана.