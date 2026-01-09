Шахеди над Києвом почали літати значно нижче: ворог змінює тактику ударів по столиці — оглядач

Дрон / © ТСН.ua

Під час чергової шахедної атаки на Київ 9 січня 2026 року зафіксовано нову небезпечну тактику ворога — безпілотники літають на значно нижчій висоті, ніж раніше.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

За його словами, якщо раніше дрони типу Shahed зазвичай рухалися на висоті приблизно 25–30 поверхів, то тепер вони летять на рівні 17–22 поверхів або навіть нижче. Крім того, безпілотники все частіше пролітають безпосередньо над найбільш густонаселеними районами столиці — зокрема Дарницьким, Дніпровським та Деснянським.

Станом на зараз відомо про прямі влучання у понад п’ять багатоповерхових житлових будинків. Ще кілька десятків будівель зазнали пошкоджень унаслідок вибухових хвиль та падіння уламків. Інформація щодо масштабів руйнувань і кількості постраждалих уточнюється.

Мирошников наголошує, що така зміна висоти польоту не є випадковою і може свідчити про навмисну спробу російських військ збільшити кількість жертв серед цивільного населення.

Водночас залишається відкритим питання можливого застосування ворогом інших типів озброєння — балістичних ракет, «Кинджалів» або крилатих ракет типу «Іскандер».

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.