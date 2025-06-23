"Шахед" з вогняною рідиною: чим Росія атакує Київ і чому це страшно — відео

Бойова частина «Шахеда» / © скриншот з відео

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У Мережі показали бойову частину «Шахеда», якою росіяни у ніч проти 23 червня атакували Київ.

Бойова частина дрона-камікадзе шокувала військових в’язкою горючою рідиною.

«В’язка рідина горить навіть у суміші з піском», — йдеться у дописі під відео.

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Зазначається, що вага цієї частини ворожого дрона сягає 70 кг.

Як повідомили у Повітряних силах, для масованого удару по Києву та області ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Дата публікації 16:30, 23.06.25 Кількість переглядів 47 Росія атакувала Київ "Шахедом" з незвичайною бойовою частиною

Нагадаємо, по п’ятиповерхівці в Шевченківському районі, ймовірно, було пряме влучання балістичної ракети. Будівля пробита зброєю аж до підвалу. Там вдалося врятувати 17 людей, відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких 11-річна дівчинка, та понад 30 поранених.

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото

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