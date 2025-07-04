"Шахед" вибухнув біля багатоповерхівки у Києві: відео

Атака "Шахедів" на Київ

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Під час масованої повітряної атаки по Києву у ніч проти 4 липня ворожий «Шахед» упав у дворі багатоповерхового житлового будинку.

Відповідне відео публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах спершу чутно характерний звук російського безпілотника, який летить у житловому районі столиці.

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Після цього пролунав вибух у дворі, почувся дзенькіт розбитого скла і гудіння автомобільної сигналізації. Вгору здіймається хмара вогню та червоних іскор.

Дата публікації 17:56, 04.07.25 Кількість переглядів 28 Вибух "Шахеда" біля багатоповерхівки у Києві потрапив на відео

Як повідомлялося, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак, під час якої для обстрілу української столиці російська терористична армія застосовувала безпілотники та балістичні ракети.

За даними міської влади, майже у всіх районах Києва були руйнування та поранені люди.

Нагадаємо, після повітряної атаки 4 липня мешканці української столиці помітили у річці Дніпро ворожий «Шахед».

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