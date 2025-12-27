"Шахед" прошив квартиру наскрізь: мешканка пошкодженого будинку в Києва розповіла про атаку

Атака на Київ 27 грудня

У Шевченківському районі Києва внаслідок нічної атаки російських дронів суттєвих руйнувань зазнав житловий будинок. Одна з квартир була пробита наскрізь: власниця оселі дивом залишилася живою та розповіла про перші хвилини після вибуху.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

«Штори та вазони затримали скло»

Жінка пригадує, що почула характерне гудіння мотора і миттєво зрозуміла: дрон летить прямо на будинок. Вибухова хвиля застала її в глибині кімнати, що і врятувало від смертельних травм.

Частину осколків скла, які розлетілися приміщенням, затримали звичайні штори та кімнатні рослини. Попри це, жінка отримала порізи рук і ніг та перебуває у важкому шоковому стані.

Руйнування та порятунок

Квартира киянки практично зруйнована: вибиті вікна з кількох боків, пошкоджені стіни та санвузол. Вибиратися з оселі довелося наосліп крізь густий пил та завали.

«Виходила крізь пил, нічого не було видно. Одразу почала перевіряти, чи живі сусіди», — розповідає постраждала.

«Це мій дім»

Попри те, що від оселі залишилися фактично руїни, а друзі пропонували жінці тимчасове житло в офісі, вона категорично відмовляється залишати свій дім.

«Мені запропонували і в офісі пожити… Але це мій дім. Це єдине, що у мене є. Ці 12 метрів, в них вкладається все моє життя», — каже жінка.

Наразі на місці працюють комунальні служби та волонтери, допомагаючи мешканцям ліквідовувати наслідки «прильоту».

Нагадаємо, внаслідок масованого удару по Києву 27 грудня загинула одна людина. Кількість потерпілих зросла до 30 осіб. Зокрема, 10 людей перебувають у лікарнях.