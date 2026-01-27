- Дата публікації
Жива легенда Чорнобиля: як зимує у Зоні відчуження стадо здичавілих корів (рідкісні фото)
Попри морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу корови перебувають у доброму фізичному стані.
Під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника на Київщині фахівцям вдалося знову зустріти добре відоме стадо здичавілих корів, які стали справжнім символом і живою легендою цієї місцевості.
Про це йдеться у повідомленні Заповідника у Facebook.
За результатами спостережень фахівців, наразі стадо налічує 12 голів, серед яких шість дорослих корів і двоє телят.
Попри складні погодні умови — морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу — тварини перебувають у доброму фізичному стані. Вгодованість оцінюється як задовільна й навіть добра, що свідчить про їхню високу адаптацію до життя в дикій природі.
«Сліди на снігу розповіли про нічний візит чотирьох вовків, які підходили впритул до стада. Втім, тварини виявилися не такими вже й беззахисними. Один із биків після цього пішов по вовчих слідах, очевидно, перевіряти територію та продемонструвати свою силу. Справжній охоронець і беззаперечний лідер!» — йдеться у повідомленні.
Харчуються здичавілі корови самостійно, без будь-якої допомоги: розгрібають сніг мордами, дістаючи суху торішню та зелену рослинність. Із гілкового корму особливу прихильність вони виявляють до бузку.
Ночує стадо у закинутому хліві, який став для них природним прихистком від вітру, снігу та морозів.
«Загалом, перспективи перезимівлі мають позитивний вигляд. Та й до весни залишилося зовсім трішки…», — підсумовують фахівці заповідника.
