Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
402
Час на прочитання
2 хв

Жива легенда Чорнобиля: як зимує у Зоні відчуження стадо здичавілих корів (рідкісні фото)

Попри морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу корови перебувають у доброму фізичному стані.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Здичавілі корови Чорнобильського заповідника

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника на Київщині фахівцям вдалося знову зустріти добре відоме стадо здичавілих корів, які стали справжнім символом і живою легендою цієї місцевості.

Про це йдеться у повідомленні Заповідника у Facebook.

За результатами спостережень фахівців, наразі стадо налічує 12 голів, серед яких шість дорослих корів і двоє телят.

Попри складні погодні умови — морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу — тварини перебувають у доброму фізичному стані. Вгодованість оцінюється як задовільна й навіть добра, що свідчить про їхню високу адаптацію до життя в дикій природі.

«Сліди на снігу розповіли про нічний візит чотирьох вовків, які підходили впритул до стада. Втім, тварини виявилися не такими вже й беззахисними. Один із биків після цього пішов по вовчих слідах, очевидно, перевіряти територію та продемонструвати свою силу. Справжній охоронець і беззаперечний лідер!» — йдеться у повідомленні.

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Здичавілі корови Чорнобильського заповідника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Харчуються здичавілі корови самостійно, без будь-якої допомоги: розгрібають сніг мордами, дістаючи суху торішню та зелену рослинність. Із гілкового корму особливу прихильність вони виявляють до бузку.

Суха торішня та зелена рослинність допомагає протриматись коровам до весни / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Суха торішня та зелена рослинність допомагає протриматись коровам до весни / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бузок — улюблена зимова страва здичавілих корів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бузок — улюблена зимова страва здичавілих корів / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Ночує стадо у закинутому хліві, який став для них природним прихистком від вітру, снігу та морозів.

Закинутий хлів, у якому ночує стадо / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Закинутий хлів, у якому ночує стадо / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«Загалом, перспективи перезимівлі мають позитивний вигляд. Та й до весни залишилося зовсім трішки…», — підсумовують фахівці заповідника.

Раніше ми писали, як зимують коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику.

Дата публікації
Кількість переглядів
402
